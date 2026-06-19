Девочка погибла из-за последствий атаки БПЛА на Московскую область В Подмосковье при атаке беспилотников погибла 8-летняя девочка

Москва19 июн Вести.Из-за последствий массированной атаки украинских БПЛА 18 июня в подмосковном Жуковском во время пожара погибла восьмилетняя девочка, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала написал глава Московской области

Он добавил, что повреждены 18 многоквартирных домов: 13 – в Котельниках, два – в Люберцах, по одному – в Раменском, Жуковском и Балашихе. Сейчас специалисты оценивают объем восстановительных работ. После этого совместно с Фондом капитального ремонта будут определены подрядчики для ремонта.

Московский регион 18 июня подвергся массированной атаке БПЛА – было уничтожено около 194 беспилотников. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ. В Московской области пострадали 17 человек.