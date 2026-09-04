Москва4 сен Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского, касающиеся возможных ударов по гражданской авиационной инфраструктуре России, перешли в разряд "абсолютной точки невозврата". Свою оценку дипломат дала в эфире радио "Комсомольская правда".

Все это — абсолютная точка невозврата цитирует Захарову сайт KP.RU

Она также подчеркнула, что подобными заявлениями Зеленский пытается отвлечь внимание от драматических для украинских войск событий на линии фронта.

Ранее в МИД России сообщили о направлении срочного обращения генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуану Карлосу Саласару с призывом осудить действия Киева, создающие прямые угрозы для безопасности международных полетов. Президент России Владимир Путин ранее уже квалифицировал планы киевского режима по "закрытию неба" над Россией как "заявку на государственный терроризм".