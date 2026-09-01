МИД: слова Зеленского о тысяче ударов дронов по России в сутки нацелены на Запад

Захарова: призыв Зеленского атаковать РФ тысячей дронов в сутки нацелен на Запад МИД: слова Зеленского о тысяче ударов дронов по России в сутки нацелены на Запад

Москва1 сен Вести.Призыв Владимира Зеленского наносить каждые сутки тысячу ударов дронами по России нацелен на западную аудиторию ради выделения денег, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский призвал повысить количество ударов до 1000 в сутки. Сейчас, по его словам, они находятся, это слова Зеленского, в среднем на отметке 300 ударов. Это самая удивительная бравада, нацеленная на западного потребителя контента сказала Захарова на брифинге

Она добавила, что такие заявления используются, чтобы потребовать для Киева новых финансовых траншей.

Ранее издание Politico указывало, что страны Евросоюза (сдержанно реагируют на призывы Зеленского ускорить выделение Украине части кредита.