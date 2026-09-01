Москва1 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с новым заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо опасным для полетов с помощью массированного применения беспилотников. В видеообращении он заявил, что действия его режима прежде всего создают угрозу для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.

При этом Зеленский попытался смягчить заявление, отметив, что Киев "не угрожает гражданской авиации как таковой". Он также добавил, что МИД Украины и другие уполномоченные органы предоставят международным структурам информацию об угрозах, которые Киев намерен создать для гражданского авиасообщения.

Предыдущая "40-дневная кампания", объявленная Зеленским, также была направлена на создание угроз для российских объектов. Однако, как ранее подчеркивал президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", Киев не получил никакого преимущества, а удары, которые наносит Москва, оказались гораздо чувствительнее и разрушительнее.