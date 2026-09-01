Журналист Медведев на фоне угроз Зеленского сравнил его с Басаевым

Зеленского после угроз о налетах БПЛА сравнили с Басаевым Журналист Медведев на фоне угроз Зеленского сравнил его с Басаевым

Москва1 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, который угрожает дронами воздушному пространству РФ, следует логике террористов. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что еще летом 2022 года объяснял, почему Украина стала представлять собой типичную террористическую структуру. Согласно логике террористических группировок и развивается нынешний киевский режим.

Удар ракетами по Крымскому мосту в логике террориста не просто возможен, а крайне необходим и как средство самоутверждения, и как средство запугивания привел фрагмент своего раннего поста Медведев

Фактически, отмечает журналист, глава киевского режима Зеленский действует в логике террориста Басаева, а сейчас он открыто угрожает ударами по гражданским самолетам и аэропортам.

И кого мы тут вспомним? Басаева и его банду… организованные им теракты со смертницами на гражданским самолетах в августе 2004 года ровно перед терактом в Беслане отметил журналист

Басаевщина - это образ мышления украинского руководства, заключил Андрей Медведев.