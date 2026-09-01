Москва1 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, который угрожает дронами воздушному пространству РФ, следует логике террористов. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что еще летом 2022 года объяснял, почему Украина стала представлять собой типичную террористическую структуру. Согласно логике террористических группировок и развивается нынешний киевский режим.
Удар ракетами по Крымскому мосту в логике террориста не просто возможен, а крайне необходим и как средство самоутверждения, и как средство запугиванияпривел фрагмент своего раннего поста Медведев
Фактически, отмечает журналист, глава киевского режима Зеленский действует в логике террориста Басаева, а сейчас он открыто угрожает ударами по гражданским самолетам и аэропортам.
И кого мы тут вспомним? Басаева и его банду… организованные им теракты со смертницами на гражданским самолетах в августе 2004 года ровно перед терактом в Бесланеотметил журналист
Басаевщина - это образ мышления украинского руководства, заключил Андрей Медведев.