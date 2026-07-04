Аналитик Саламоне: западным СМИ стоит говорить о Зеленском как о Бен Ладене

В Италии пристыдили западные СМИ за ангажированность в новостях с Зеленским Аналитик Саламоне: западным СМИ стоит говорить о Зеленском как о Бен Ладене

Москва4 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский окончательно утратил контроль над ситуацией, и западным средствам массовой информации (СМИ) следует освещать его действия, используя те же подходы, что применялись для характеристики террориста Усамы бен Ладена.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне.

Аналитик заявил, что с каждым днем Зеленский все отчетливее проявляет себя как террорист и полностью вышедший из-под контроля политик, о чем свидетельствуют теракты в европейских столицах и атаки беспилотниками по различным объектам.

Он привел в пример недавний удар дронов по рынку в Запорожской области. Обозреватель подчеркнул, что это является военным преступлением.

Где возмущение этих брюссельских глупцов и их сторонников? Где возмущение крупнейших СМИ? Нигде — все молчат подчеркнул Саламоне

По мнению эксперта, оказываемая Западом финансовая и военная поддержка ошибочно породила у Киева чувство полной безнаказанности.

Саламоне добавил, что Зеленский, используя деньги и оружие, поставляемые западными правительствами, может совершать любые действия, встречая при этом полное молчание.

Обозреватель заключил, что по-настоящему серьезная, свободная и честная пресса сегодня должна была бы говорить о Зеленском так же, как когда-то говорила о Бен Ладене.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало, что влиятельные на Западе СМИ, освещая конфликт между Россией и Украиной, сознательно игнорируют ключевые различия в действиях Москвы и Киева и замалчивают террористические удары Киева по мирным гражданам.