Москва30 мая Вести.Западные политики создали миф вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского, закрыв глаза на его авторитаризм. Такой оценкой поделилась бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

По ее словам, Зеленский практически в одночасье стал "символом демократии" для западного мира.

При этом западные лидеры закрыли глаза на его нарастающий авторитаризм. Они создали миф, а затем попали в его плен, поддерживая человека, который укреплял свою власть, прикрываясь риторикой героизма подчеркнула Мендель

Ранее она заявила, что на Украине остается все меньше тех, кто верит государственной пропаганде.

Между тем британский The Economist отмечает, что стиль правления Зеленского становится все более авторитарным. Издание со ссылкой на сотрудника разведки пишет, что глава киевского режима не выносит рядом с собой сильных людей и, вероятно, создает вокруг себя "культ лояльности".