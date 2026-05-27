The Economist: Зеленский стремится создать вокруг себя "культ лояльности" The Economist: методы правления Зеленского становятся все более авторитарными

Москва27 мая Вести.Стиль правления главы киевского режима Владимира Зеленского становится все более авторитарным, пишет газета The Economist.

Как утверждают инсайдеры, он [Зеленский] скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления отмечает газета

При этом Зеленский весьма обидчив. По словам высокопоставленного сотрудника разведки, Зеленский не выносит рядом с собой сильных людей. Скорее всего, он создает вокруг себя "культ лояльности".

Настроение [Зеленского] лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов отмечает The Economist

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский никогда не уйдет из власти по собственной воле, потому что он слишком одержим ею.

По мнению Захаровой, Зеленскому не позволят уйти в отставку западные кураторы, которые вложили в главу киевского режима слишком много денег и сделали из него центральную фигуру в своих коррупционных схемах.