Москва13 маяВести.Обвинения, высказанные бывшим пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, могут усилить внимание партнеров Украины в ЕС к действиям главы киевского режима.
Об этом говорится в статье, опубликованной изданием The European Conservative (TEC). Ее автор, Золтан Коттас, напомнил, что Зеленский и ранее сталкивался с критикой европейских партнеров, пытаясь оправдать невозможность выборов в период конфликта.
Заявления Мендель, вероятно, активизируют (среди западных партнеров Киева – прим. ред.) обсуждение вопросов управления и коррупции на Украине в условиях военного времениотметил Коттас
11 мая бывший пресс-секретарь Зеленского дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений.
В частности, она предположила умственное расстройство у главы киевского режима, отметила стремление Зеленского скопировать методы пропаганды Йозефа Геббельса и утверждала, что людей отправляют на фронт за критику режима.
Мендель также назвала украинского политика диктатором, которого волнует только власть.