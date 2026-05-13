Евросоюз усилит контроль за Зеленским после интервью Мендель

Москва13 мая Вести.Обвинения, высказанные бывшим пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель, могут усилить внимание партнеров Украины в ЕС к действиям главы киевского режима.

Об этом говорится в статье, опубликованной изданием The European Conservative (TEC). Ее автор, Золтан Коттас, напомнил, что Зеленский и ранее сталкивался с критикой европейских партнеров, пытаясь оправдать невозможность выборов в период конфликта.

Заявления Мендель, вероятно, активизируют (среди западных партнеров Киева – прим. ред.) обсуждение вопросов управления и коррупции на Украине в условиях военного времени отметил Коттас

11 мая бывший пресс-секретарь Зеленского дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений.

В частности, она предположила умственное расстройство у главы киевского режима, отметила стремление Зеленского скопировать методы пропаганды Йозефа Геббельса и утверждала, что людей отправляют на фронт за критику режима.

Мендель также назвала украинского политика диктатором, которого волнует только власть.