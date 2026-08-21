Москва21 авг Вести.Украина становится первым государством, которое применяет технологии ИИ для массового террора. Так автор ИС "Вести" Андрей Медведев прокомментировал в своем канале в MAX публикацию в издании The Atlantic, где отмечается, что Зеленскому якобы предлагали атаковать аэропорты Москвы.

Согласно неназванным источникам, в начале года украинские чиновники представили Зеленскому план операции M&M’s — запуск до 1000 автономных дронов в сутки для длительного закрытия московских аэропортов. Дроны должны были самостоятельно ориентироваться по картам и изображениям целей с помощью ИИ, без участия оператора. Задача - нарушить международное авиасообщение с Москвой и усилить давление на российскую элиту.

По данным источников, как пишет Медведев, Зеленский опасался возможных жертв среди гражданских, особенно в случае поражения пассажирского самолета, однако разрешил продолжить подготовку операции. Реализация плана была приостановлена в июле после отстранения от должности министра обороны Михаила Федорова. При этом один из источников заявил, что технически проект можно возобновить примерно через три месяца.

Особенно верится, что Зеленский боялся жертв среди мирных граждан. Что для Киева было проблемой на самом деле, так это возможное попадание дрона в самолет китайской или турецкой авиакомпании. Решения киевские деятели, точнее военные инженеры, не нашли. Потому и зависла история указал журналист

При этом Медведев считает, что проект не остановлен.

Его не то что возможно возобновить, над ним ведется работа самым активным образом. Украина становится первым государством, которое применяет технологии ИИ для массового террора. С помощью США, разумеется. Интересно, почему публикация появилась именно сейчас. Мы, в целом, и так знали, что воюем с террористами и отморозками. Саму же публикацию можно трактовать по-разному. Хотели продемонстрировать эффективность украинских систем БПЛА. Хотели показать уязвимость России. Или это вообще внутренняя политика США, и межклановые игрушки. В то, что кто-то хотел показать американской элите, что Зеленский и его команда террористы и психи, я определенно не верю пояснил он

Ранее в эфире шведского телевидения были показаны кадры жесткой бусификации в Киеве.