Москва27 мая Вести.Подготовка городов бывшей Украины к круговой обороне - лишь часть продолжающейся общей милитаризации общества и повод для ТЦК усилить отлов мужчин на улицах. Такое мнение выразил в мессенджере MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По его словам, никто не собирается свергать Зеленского, как уверяют некоторые эксперты "в состоянии крайней экзальтации". Подготовка городов к круговой обороне, считает Медведев, это "лишь часть продолжающейся общей милитаризации общества".

Причин для подобной экзальтации и прогнозов ровно одна. Качество мыслительных процессов экспертов, озвучивающих сию ересь. Попуститесь, окаянные. Никто не собирается свергать Зеленского. Никто не собирается сдать его, никто не намерен устраивать переворот. Все происходящее лишь часть продолжающейся общей милитаризации общества. Нужен общий враг (он есть), нужны общие задачи, в ситуации, когда старые задачи рутинизировались. Скажем, борьба с российскими БПЛА. Кроме того, подготовка городов к обороне дает повод ТЦК усилить отлов мужиков на улицах пояснил журналист

Медведев добавил, что скорое свержение Зеленского существует исключительно в буйных экспертных головах, где посвистывает ветер.

Ранее в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что страны Восточной Европы участвуют в плане сохранения угрозы для Калининграда.