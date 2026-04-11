Москва11 апр Вести.На Украине вполне успешно пытаются перевести войну в национально-религиозный формат. Об этом автор ИС "Вести" Андрей Медведев заявил в своем канале в мессенджере MAX, комментируя фразу офицера 3-го армейского корпуса "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ) о том, что ТЦК готовят лучшее место для Второго пришествия Иисуса Христа.

Медведев напомнил, что на днях члены террористической организации пообещали помочь ТЦК ловить украинских уклонистов.

То есть, людоловы, хватая мужиков на улицах, отправляя их на фронт, где они с большой долей вероятности погибнут, готовят ситуацию для Второго пришествия Христа. Помимо очередного подтверждения, что нам противостоят сектанты-нацисты с весьма специфическим псевдохристианским, точнее даже антихристианским, мышлением, тут есть ещe один важный момент. На бывшей Украине, войну пытаются перевести в формат национально-религиозной. И делают это, надо сказать, вполне успешно. В сфере формирования идеологии они весьма преуспели. заявил Андрей Медведев

Ранее сообщалось, что серьезные проблемы с мобилизацией на Украине вынуждают менять структуру территориальных центров комплектования (ТЦК). Их собираются переименовать. Об этой инициативе рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко.