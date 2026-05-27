Москва27 мая Вести.Страны Восточной Европы участвуют в плане сохранения угрозы для Калининграда. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Нам не надо снимать угрозу с калининградского направления. Впервые в Калининграде прозвучала угроза беспилотных атак. Мы понимаем прекрасно, что прибалтийские страны уже окончательно похоронили свой суверенитет и понимают, что они будут разменной монетой, на их территории потопчутся войска и будут нанесены удары. Поэтому высока степень дестабилизации ситуации, происходящей на территории, как говорится, Восточной Европы отметил эксперт

В частности, на Западе всерьез прорабатывают вариант блокады Калининграда.

Возможность сопротивления калининградцев в условиях блокады очень высокая. И противник постоянно ищет новые формы того, как воздействовать. Они уже просматривают те или иные варианты, каким образом ограничить возможность нашего доступа к нашей территории. Понятно, что сухопутная часть ими уже отработана с точки зрения блокирования и железнодорожной, автомобильной, а вот морская - здесь есть нюансы. В чистом виде минировать где-то фарватеры в Балтийском море, останавливать [суда] или вести боевые действия достаточно сложно и проблематично. Это может вызвать действительно ответные действия. А вот начало минирования, в том числе гражданских судов, то в этом отношении очень много вопросов сказал политолог

Он напомнил, что на днях на газовозе в порту Усть-Луга нашли взрывные устройства, сделанные в стране НАТО.

Думаю, что они [на Западе] хотят действовать в "серой зоне", и мы понимаем прекрасно, что европейцы начинают действовать достаточно открыто и не стесняясь. И здесь тоже встает вопрос: может ли это быть дорога с двухсторонним движением, могут ли наши боевые пловцы развернуть точно такую же работу по выведению из строя судов, которые участвуют в поставке газа или очень важных ресурсов в европейские порты? Здесь тоже дилемма перед нами, потому что у нас получилось снять напряжение, связанное с захватом наших судов на Балтике за счет того, что дежурит наша группировка, но теперь они переходят в откровенное минирование периода Второй мировой войны добавил он

На днях официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на корпусе газовоза "АРРХЕНИУС", прибывшего из бельгийского порта Антверпен в Усть-Лугу Ленинградской области, обнаружены морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО. Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией обезвредили мины.