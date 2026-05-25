На газовозе в порту Усть-Луга нашли взрывные устройства, сделанные в стране НАТО СК: на газовозе из Бельгии обнаружили морские магнитные мины производства НАТО

Москва25 мая Вести.На корпусе газовоза "АРРХЕНИУС", прибывшего из бельгийского порта Антверпен в Усть-Лугу Ленинградской области, обнаружены морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отмечается, что взрывные устройства обнаружили водолазы при досмотре судна.

Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией обезвредили мины.

Следственные органы Западного МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (пункт "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ).

Установлено, судно вышло из Антверпена для заправки в порту Усть-Луга, куда зашло 20 мая, после чего должно было отправиться в турецкий Самсун. В ходе допроса судовой агент сообщил, что газовоз прибыл в Россию с задержкой в несколько дней.

В Следственном комитете подчеркнули, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

3 марта 2026 года у берегов Мальты в Средиземном море был атакован газовоз "Арктик Метагаз". На борту находился экипаж из 30 российских моряков, всех удалось спасти. Судно получило серьезные повреждения, в корпусе наблюдалась большая пробоина, что мешало буксировке газовоза из порта Мисурата обратно в международные воды.

После атаки российская сторона расценила произошедшее как международный теракт и подчеркнула, что будет добиваться возмещения ущерба от агрессора. Позднее журналисты выяснили, что судно атаковали украинские беспилотники MAGURA V5 с территории Ливии, где присутствуют войска Украины.

В сентябре 2022 года также произошли теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". После взрывов из четырех трубопроводов системы уцелела только одна нитка. В России также возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

В ноябре 2025 года Италия передала ФРГ гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в совершении терактов на "Северных потоках" в составе организованной группы. По данным издания Der Spiegel, Берлин считает Украину заказчиком подрывов трубопроводов.

Российская сторона при этом настаивает, что теракт не мог быть совершен украинскими пловцами-одиночками, и считает эту версию попыткой пустить общественное мнение и следствие по ложному следу.