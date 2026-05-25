СК: установка взрывчатки на судне из Бельгии произошла не в водах России ФСБ предотвратила теракт на газовозе, прибывшем в Усть-Лугу из Бельгии

Москва25 мая Вести.Следствие уже может сделать вывод: установка магнитных мин на корпусе газовоза "АРРХЕНИУС", прибывшего из бельгийского порта Антверпен в Усть-Лугу, не могла произойти в российских территориальных водах. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

При заходе судна в порт Усть-Луга Ленинградской области водолазы произвели его досмотр и обнаружили на корпусе взрывные устройства - морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Сотрудники Федеральной службы безопасности, Росгвардии и Министерства обороны обезвредили их.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывных устройств.

Судно вышло из Антверпена для заправки в Усть-Луге, куда зашло 20 мая, после чего должно было отправиться в турецкий порт Самсун. На допросе судовой агент сообщил, что газовоз прибыл в Россию с задержкой в несколько дней. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.