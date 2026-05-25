Газовоз с магнитными минами на корпусе прибыл в Россию из Бельгии

Москва25 мая Вести.Газовоз "АРРХЕНИУС", прибывший в морской порт Усть-Луга Ленинградской области, вышел из бельгийского порта Антверпен. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

При заходе судна водолазы обнаружили на его корпусе взрывные устройства – морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО. Сотрудники ФСБ во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией обезвредили их.

Установлено, что судно вышло из порта Антверпен Королевства Бельгия для заправки в морском порту Усть-Луга написала Светлана Петренко

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывных устройств. Следствие уже может сделать вывод, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Газовоз должен был отправиться в турецкий порт Самсун после заправки в Усть-Луге.