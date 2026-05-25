Что известно о газовозе "Аррхениус", на борту которого обнаружили мины НАТО Газовоз из Бельгии пришел в Усть-Лугу с минами НАТО на корпусе

Москва25 мая Вести.В порту Усть-Луга Ленинградской области на корпусе газовоза "Аррхениус" в ходе его досмотра при заходе водолазы обнаружили морские магнитные мины. Взрывные устройства оказались заводского производства и были изготовлены в одной из стран НАТО.

Мины обезвредили сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией.

По результатам первоначальных следственных действий можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в территориальных водах России.

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (пункт "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ).

Судно вышло из бельгийского порта Антверпен для заправки в Усть-Луге, куда зашло 20 мая. Далее газовоз должен был отправиться в порт Самсун в Турции. В пути он задержался на несколько дней от запланированного графика.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех причастных.