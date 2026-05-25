СК и ФСБ опубликовали видео заминированного судна, прибывшего из Бельгии СК и ФСБ обнародовали видео с прибывшим из Бельгии заминированным кораблем

Москва25 мая Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России предоставили видео с грузового судна "Аррхениус", на котором были обнаружены две морские мины по прибытии в порт Усть-Луга Ленинградской области.

Газовоз "Аррхениус" 20 мая прибыл в Усть-Лугу для заправки из бельгийского Антверпена, далее судно должно было проследовать в турецкий Самсун. Как отмечается, при осмотре были обнаружены две магнитные мины, прикрепленные к корпусу корабля.

Как говорится в сообщении СК, в результате допроса судового агента выяснилось, что судно пришло в Россию с задержкой на несколько дней. При этом отмечается, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. По факту происшествия СК возбудил дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Как отмечают в ФСБ, взрывные устройства были изготовлены, предположительно, в одной из стран НАТО. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждой из мин составляла около 7 кг.