Москва5 апр Вести.Грузовоз Arctic Metagaz, атакованный украинским морским дроном, по-прежнему находится в бесконтрольном дрейфе в Средиземном море, пишет Le Monde, называя происходящее "тревожной одиссеей российского танкера-призрака".

На борту на момент атаки, произошедшей 3 марта, находилось 60 тыс. тонн сжиженного природного газа. Экипаж из 30 человек был эвакуирован, после чего 277-метровое судно дрейфовало в Средиземном море – сначала у брегов Италии, а затем в направлении к побережью Ливии.

Ливийские власти отправили к танкеру буксир. По словам экспертов, существовал риск столкновения газовоза с нефтяными платформами в Сиртском заливе. Однако 2 апреля кабель, соединяющий буксир с газовозом, оборвался, и танкер снова ушел в неконтролируемый дрейф.

"Вышло из-под контроля". Эта фраза, выбранная ливийским управлением портов и морского транспорта для описания состояния российского танкера-газовоза Arctic Metagaz в четверг, 2 апреля, вызывает серьезные сомнения в судьбе этого танкера, в ватерлинии которого зияет огромная дыра говорится в статье французской газеты

Власти Ливии призвали все суда избегать район, где находится Arctic Metagaz, и рекомендовали держаться от него на расстоянии не менее 10 морских миль (около 18 км). В ливийском комитете по урегулированию кризиса заявили Le Monde, что с учетом "суровых погодных условий" в Средиземном море "никто не может предсказать" судьбу танкера или "направление, в котором его могут понести ветры".

По данным специалистов, танкер сейчас может приближаться к Мальте. Сохраняется риск взрыва.

Взорвались два резервуара, но два резервуара остались нетронутыми, каждый вместимостью 35 000 м³ – при условии, что они заполнены, что нам неизвестно рассказал изданию эксперт отрасли СПГ, пожелавший остаться анонимным

Газ будет постепенно нагреваться и испаряться через клапаны в атмосферу, и процесс может занять около тысячи дней, пояснил эксперт.

Российский газовоз Arctic Metagaz был атакован украинским морским дроном типа MAGURA V5, запущенным с базы в Ливии. Как ранее заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, Россия расценивает инцидент с танкером как международный террористический акт.