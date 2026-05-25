Политолог Карнаухов указал на причастных к минированию газовоза из Бельгии

Политолог назвал причастных к минированию газовоза, шедшего из Бельгии в РФ Политолог Карнаухов указал на причастных к минированию газовоза из Бельгии

Москва25 мая Вести.Организовать минирование газовоза, прибывшего из бельгийского порта Антверпен в Усть-Лугу Ленинградской области, одной стране было бы невозможно. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог Сергей Карнаухов.

Он сообщил, что исполнителями этого преступления стали украинские спецслужбы, теракты для которых – дело привычное. По словам политолога, действовали они не одни, а совместно с другими государствами.

Организовать эту деятельность, завести суда, остаться незамеченными для патрулей множества различных государств, конечно, было бы невозможно, если бы все эти страны не помогали. Поэтому совершенно очевидно – это комплексная оперативная работа альянса стран сказал Сергей Карнаухов

По его мнению политолога, основная цель минирования газовоза – нагнетание напряженности в секторе перевозок энергоносителей, связанных с Россией.

25 мая официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что на корпусе газовоза "Аррхениус" были обнаружены морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО. Взрывные устройства обнаружили водолазы при досмотре судна. Мины были обезврежены.