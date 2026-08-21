Москва21 авг Вести.Гражданин иностранного государства, который пытался запустить дрон на одном из московских вокзалов, признался в том, что является экспертом по искусственному интеллекту (ИИ) и беспилотным летательным аппаратам.

Иностранца задержали сотрудники ФСБ. Он дал признательные показания, подтвердив свою причастность к противоправным действиям. Кадры допроса предоставил Центр общественных связей ФСБ.

По словам задержанного, он обладает квалификацией в сфере БПЛА и технологий искусственного интеллекта. С 2023 года мужчина направлял заявки в структуры территориальной обороны Украины, позднее установил контакт с украинской спецслужбой через мессенджер Telegram.

Согласно его показаниям, ему было поручено прибыть в Москву и с территории вокзала осуществить запуск дрона. Целью полёта являлся сбор сведений: требовалось выявить грузовые составы с нефтепродуктами, а также зафиксировать расположение административных зданий в центральной части города.

Далее иностранец планировал вылететь в Мурманск, чтобы оттуда пересечь границу и попасть в Норвегию, однако был задержан.

ФСБ в пятницу раскрыла новую тактику Киева при попытках атаковать Московский регион. По утверждению российского ведомства, после неудачных атак дальнобойными аппаратами самолетного типа враг пытается это делать с помощью малых беспилотников.