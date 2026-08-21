ФСБ: Киев перешел к атакам малыми дронами после неудач с дальнобойными БПЛА

ФСБ раскрыла новую тактику Киева для атак БПЛА на Москву ФСБ: Киев перешел к атакам малыми дронами после неудач с дальнобойными БПЛА

Москва21 авг Вести.Киев активизировал попытки совершать диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области с помощью малых беспилотников после неудачных атак дальнобойными аппаратами самолетного типа. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, украинская сторона не смогла нанести значимого поражения критически важным объектам Московского региона с помощью ракет и БПЛА дальнего радиуса действия.

Киевский режим в условиях… активизировал попытки совершения диверсионно-террористического акта (ДТА) в Москве и Московской области с использованием беспилотных летательных аппаратов малой дальности с запуском их в непосредственной близости от объектов устремлений говорится в сообщении

В ФСБ также предупредили о схеме с телефонными мошенниками. По информации ведомства, операторы подконтрольных Киеву колл-центров представляются сотрудниками российских государственных структур и убеждают граждан принять участие в якобы "спецоперациях правоохранительных органов" для возврата похищенных денег.

Как заявили в спецслужбе, обманутым людям могут поручать искать места для установки FPV-дронов, проверять уровень сигнала мобильной связи и наличие интернета, приобретать беспилотники или забирать их из тайников, а затем оснащать взрывными устройствами и доставлять к местам запуска.

Кроме того, граждан могут убеждать оформлять и передавать SIM-карты для дистанционного управления беспилотниками.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Мурманской области иностранного гражданина, который, по данным ведомства, был причастен к подготовке диверсионно-террористического акта в Москве с использованием FPV-дрона.