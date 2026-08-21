ФСБ задержала в Мурманске иностранца, готовившего теракт с FPV-дроном в Москве

В Мурманской области задержан иностранец, пытавшийся запустить дрон в Москве ФСБ задержала в Мурманске иностранца, готовившего теракт с FPV-дроном в Москве

Москва21 авг Вести.Сотрудники ФСБ задержали в Мурманской области иностранного гражданина, который, по данным ведомства, был причастен к подготовке диверсионно-террористического акта в Москве с использованием FPV-дрона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации ФСБ, мужчину задержали при движении в сторону российско-норвежской границы. Основанием стало нарушение правил въезда или прохода в пограничную зону.

Установлено, что в 2023 году посредством мессенджера Telegram он инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами, по заданию которых прибыл в Москву, где на одном из столичных вокзалов осуществил разведку с целью выявления грузовых железнодорожных составов, перевозящих нефтепродукты, а также административных зданий в центре города говорится в сообщении

После проведения подготовительных действий, как утверждают в ведомстве, мужчина вылетел из Москвы в Мурманск. Далее он планировал незаконно пересечь государственную границу России с Норвегией.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ о террористическом акте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.