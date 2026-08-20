Актера-иноагента Трескунова из сериала "Ивановы-Ивановы" объявили в розыск

МВД России объявило актера-иноагента Семена Трескунова в розыск Актера-иноагента Трескунова из сериала "Ивановы-Ивановы" объявили в розыск

Москва20 авг Вести.Министерство внутренних дел России объявило актера Семена Трескунова (признан иноагентом в РФ) в розыск, следует из базы данных ведомства.

В карточке указано, что 26-летний артист разыскивается по уголовной статье, но по какой именно – не уточняется.

В июле Тимирязевский суд оштрафовал проживающего за пределами РФ Трескунова на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Актер известен своими ролями в сериалах "Ивановы-Ивановы", "Конец света", а также в фильме "Призрак".