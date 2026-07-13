Актера-иноагента Трескунова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд привлек к административной ответственности актера-иноагента Трескунова Актера-иноагента Трескунова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Москва13 июл Вести.Актера Семена Трескунова (внесен в список иностранных агентов в РФ) оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Соответствующее решение было принято в Тимирязевском районном суде 13 июля, в понедельник.

Признал виновным Трескунова Семена Алексеевича в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей говорится в Telegram-канале инстанции

Трескунов покинул Россию после начала спецоперации. Живя за границей, он неоднократно высказывался против проведения СВО и публиковал в соцсетях посты без маркировки иноагента.

В марте 2026 года столичная прокуратура инициировала уголовное преследование артиста.