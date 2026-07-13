Москва13 июлВести.Актера Семена Трескунова (внесен в список иностранных агентов в РФ) оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Соответствующее решение было принято в Тимирязевском районном суде 13 июля, в понедельник.
Признал виновным Трескунова Семена Алексеевича в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублейговорится в Telegram-канале инстанции
Трескунов покинул Россию после начала спецоперации. Живя за границей, он неоднократно высказывался против проведения СВО и публиковал в соцсетях посты без маркировки иноагента.
В марте 2026 года столичная прокуратура инициировала уголовное преследование артиста.