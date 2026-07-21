Приставы закрыли дело о долгах по кредитам актера-иноагента Смольянинова Актер-иноагент Смольянинов избежал оплаты долгов по кредитам на 100 тыс. руб.

Москва21 июл Вести.Актер Артур Смольянинов (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) избежал оплаты задолженности по кредитам на более чем 100 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В отношении Смольянинова было возбуждено три исполнительных производства о взыскании более чем 110 тысяч рублей долга,

Смольянинов избежал оплаты свыше 101 тысячи рублей задолженности по кредитным платежам отмечается в сообщении

Исполнительное производство прекратили из-за "отсутствия возможности установить местоположение должника либо его активов".

Смольянинов включен в реестр иноагентов в январе 2023 года, в мае 2024 года - в перечень террористов и экстремистов.