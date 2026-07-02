Приговор Артуру Смольянинову по делу о фейках в ВС РФ признали законным

Мосгорсуд оставил в силе приговор Артуру Смольянинову Приговор Артуру Смольянинову по делу о фейках в ВС РФ признали законным

Москва2 июл Вести.Мосгорсуд оставил в силе приговор актеру Артуру Смольянинову (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу сказано в сообщении

В апреле этого года Басманный районный Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы заочно за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах.