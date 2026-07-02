Москва2 июлВести.Мосгорсуд оставил в силе приговор актеру Артуру Смольянинову (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силусказано в сообщении
В апреле этого года Басманный районный Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы заочно за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах.