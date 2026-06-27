Mash: у Панина нашли долг перед налоговой в 2,5 млн рублей

Mash: иноагент Алексей Панин задолжал налоговой почти 2,5 млн рублей Mash: у Панина нашли долг перед налоговой в 2,5 млн рублей

Москва27 июн Вести.Долги Алексея Панина (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) перед налоговой составили почти 2.5 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

В сентябре 2025 года судебные приставы закрыли исполнительное производство по делу о взыскании с артиста 411 тысяч рублей по кредитам.

Исполнительное производство закрыли — приставы не нашли ни самого дог-френдли артиста, ни его имущества, ни денег на счетах сказано в публикации

Это не единственный долг Панина – на нем до сих пор числятся около 212 тысяч рублей долгов по налогом и сборам.

По данным Mash, сейчас Панин живет в Лос-Анджелесе и успешно играет в спектаклях и кино.

В октябре 2022 года актер опубликовал в своем Telegram-канале сообщения, одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Кроме того, ему на три года запретили администрирование интернет-ресурсов.