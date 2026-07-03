Актер Алексей Панин мог получить статус беженца в США Актер Панин мог получить право оставаться в США как беженец

Москва3 июл Вести.Признанный в РФ иноагентом, террористом и экстремистом актер Алексей Панин получил разрешение класса DA на въезд в США, выдаваемое при оформлении грин-карты и при запросе на получение статуса беженца. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

По словам собеседника агентства, Панин въехал в Штаты, используя класс DA, соответствующий механизму Advance Parole для изменения иммиграционного статуса заявителя.

Как отметил в беседе с агентством нью-йоркский адвокат Аркадий Бух, чтобы получить такой класс въезда, Панин мог запросить в США политическое убежище, ссылаясь в том числе на статус иноагента. Юрист добавил, что в случае обращения за политубежищем для просителя нет временных ограничений по пребыванию в США в этом статусе.