Москва13 авг Вести.Блогер Илья Варламов (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) лишился статуса налогового резидента РФ, он недоплатил в бюджет страны 34 миллиона рублей, пишет Baza.

По информации канала, уехавший в 2022 году тревел-блогер применял вместо 30-процентной налоговой ставки применял ставку в 13%, пользуясь исключением, которое предусмотрено для военнослужащих и студентов иностранных вузов. Варламов заявлял, что он очно учится в Германии.

Налоговая выяснила, что курс был дистанционным, а сам блогер провел в этой стране всего один день сказано в публикации

Ему начислили штраф в 34 миллиона рублей. Варламов не стал его оспаривать и перечислил всю сумму в бюджет. Теперь блогер должен заплатить 13 миллионов рублей, это решение он обжаловал в апелляции. Налоговая наложила арест на счета его бизнеса на сумму 29 миллионов рублей.