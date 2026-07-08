Милонов: Россия никогда не закрывалась от уехавших за рубеж граждан

Милонов ответил призывающему релокантов не возвращаться в РФ иноагенту Варламову Милонов: Россия никогда не закрывалась от уехавших за рубеж граждан

Москва8 июл Вести.Россия никогда не закрывалась от своих граждан, которые уехали за рубеж, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В комментарии NEWS.ru он отметил, что РФ всегда готова принять этих людей обратно при условии соблюдения закона.

Так Милонов прокомментировал слова блогера Ильи Варламова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), который счел главной ошибкой эмигрантов их надежды на возвращение в Россию.

Подобные высказывания, по мнению Милонова, исходят от "маргинальной группы лиц", чьи интересы давно потеряли поддержку в обществе. Парламентарий назвал Варламова активистом "некой маленькой группы антироссийских политиков, уехавших на Запад". Они, по словам Милонова, пытаются расширить свою базу, которая в последнее время "очень сильно тает".

Многие из тех, кто раньше обращал на них внимание и слушал их проповеди, увидели, что это просто толпа обычных содержанок каких-то оставшихся фондов. И поэтому сейчас антироссийски настроенные граждане пытаются обратиться к тем русским, которые живут за границей, с целью создать некое более массовое движение. Но этого не получится сказал Милонов

Он добавил, что большинство не находящихся в России людей оставляют для себя возможность вернуться на Родину.

Россия никогда не отказывалась принимать граждан, которые не нарушают закон. А Варламов и его кореша настолько уже нагадили, что у них дома не осталось заключил Милонов

В апреле стало известно, что с Варламова принудительно взыскивают долг почти в 245 тысяч рублей. Такая сумма накопилась в связи с несколькими неоплаченными штрафами, которые были удвоены, а также с открытыми новыми исполнительными производствами. В мае блогер-иноагент подал иск об оспаривании штрафа о неуплате налогов.