Заблокированы счета блогера Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о ВС ФНС заблокировала счета Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ

Москва12 авг Вести.Федеральная Налоговая Служба (ФНС) России заблокировала операции по счетам блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на имеющиеся данные.

В июле стало известно, что мужчина задолжал более 51 тыс. рублей по налогам​​​.

Согласно юридическим документам, у блогера есть ИП, которое он зарегистрировал в августе 2018 года, его основной вид деятельности - "деятельность в области права", дополнительный - "деятельность рекламных агентств" говорится в сообщении агентства

Накануне налоговая приостановила операции по счетам Ремесло из-за решения о взыскании задолженности, которая составляет более 52,2 тысячи рублей.

Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге 17 июля по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), у него были проведены обыски. В тот же день мужчину доставили в Москву, предъявили обвинение и арестовали.

Спустя несколько дней мужчину поместили в Институт им. В. П. Сербского и назначили психиатрическую экспертизу.

До этого блогер выступал с резкой критикой российских властей, после чего был принудительно помещен в психиатрическую больницу, а затем отпущен.