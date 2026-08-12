Москва12 авгВести.Федеральная Налоговая Служба (ФНС) России заблокировала операции по счетам блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на имеющиеся данные.
В июле стало известно, что мужчина задолжал более 51 тыс. рублей по налогам.
Согласно юридическим документам, у блогера есть ИП, которое он зарегистрировал в августе 2018 года, его основной вид деятельности - "деятельность в области права", дополнительный - "деятельность рекламных агентств"говорится в сообщении агентства
Накануне налоговая приостановила операции по счетам Ремесло из-за решения о взыскании задолженности, которая составляет более 52,2 тысячи рублей.
Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге 17 июля по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), у него были проведены обыски. В тот же день мужчину доставили в Москву, предъявили обвинение и арестовали.
Спустя несколько дней мужчину поместили в Институт им. В. П. Сербского и назначили психиатрическую экспертизу.
До этого блогер выступал с резкой критикой российских властей, после чего был принудительно помещен в психиатрическую больницу, а затем отпущен.