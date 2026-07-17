Москва17 июлВести.В Москве завершились следственные действия с задержанным блогером Ильей Ремеслом. По их итогам ему предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ, сообщает ТАСС.
Об этом агентству заявил адвокат Сергей Бадамшин.
Илья Ремесло задержан в порядке 91 УПК РФ. Предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФсказано в сообщении
Ремесло был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого. Свою вину в инкриминируемом он не признает.
Следствие просит арестовать блогера, которого в пятницу доставили из Санкт-Петербурга.