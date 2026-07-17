Из Петербурга в Москву доставлен блогер Ремесло по делу о фейках о ВС РФ

Блогера Ремесло привезли в Москву для проведения следственных действий Из Петербурга в Москву доставлен блогер Ремесло по делу о фейках о ВС РФ

Москва17 июл Вести.Из Санкт-Петербурга в Москву доставлен блогер и юрист Илья Ремесло. Это сделано для проведения с ним следственных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Ремесло доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий в ГСУ СК говорится в публикации

Ранее Ремесло был задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Адвокат задержанного также заявлял о том, что после доставки его клиента в Москву будет избрана мера пресечения.

Блогеру может грозить до 10 лет лишения свободы.