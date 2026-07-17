Москва17 июлВести.Из Санкт-Петербурга в Москву доставлен блогер и юрист Илья Ремесло. Это сделано для проведения с ним следственных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Ремесло доставлен в Москву для проведения с ним следственных действий в ГСУ СКговорится в публикации
Ранее Ремесло был задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Адвокат задержанного также заявлял о том, что после доставки его клиента в Москву будет избрана мера пресечения.
Блогеру может грозить до 10 лет лишения свободы.