ТАСС: блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ

Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ ТАСС: блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ

Москва17 июл Вести.В Санкт-Петербурге правоохранители задержали юриста и блогера Илью Ремесло по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что мужчина задержан по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти.

Адвокат блогера Сергей Бадашмин в беседе с агентством заявил, что в ближайшее время Ремесло доставят в Москву для избрания в отношении него меры пресечения.

Проведены обыски, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ремесло приводятся слова правозащитника

Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее блогер выступил с резкой критикой российских властей, после этого он был принудительно помещен в психиатрическую больницу, а затем отпущен.