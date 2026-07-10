Задержанного по делу об экстремизме военблогера Тринадцатого отправили в СИЗО

Военный блогер Тринадцатый арестован на два месяца по делу об экстремизме Задержанного по делу об экстремизме военблогера Тринадцатого отправили в СИЗО

Москва10 июл Вести.Военный блогер Егор Гузенко, известный как Тринадцатый, который был задержан по делу об экстремизме, арестован на два месяца. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Егору была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца говорится в публикации

Гузенко был задержан 8 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды". За это ему грозит до шести лет лишения свободы. Подробности уголовного дела блогера пока не приводятся.