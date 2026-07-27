Москва27 июл Вести.Стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза назначена блогеру Илье Ремесло, обвиняемому в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом агентству ТАСС сообщил источник, близкий к медицинским кругам.

Ремесло назначена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза приводятся слова собеседника

Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге 17 июля по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), у него были проведены обыски. В тот же день мужчину доставили в Москву, предъявили обвинение и арестовали.

Накануне сообщалось, что блогера поместили в Институте им. В. П. Сербского, однако причины и правовые основания не уточнялись.

До этого Ремесло выступал с резкой критикой российских властей, после чего был принудительно помещен в психиатрическую больницу, а затем отпущен.