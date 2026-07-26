ТАСС: Илью Ремесло доставили в Институт Сербского ТАСС: блогер Илья Ремесло доставлен в Институт Сербского

Москва26 июл Вести.Юриста и блогера Илью Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России, поместили в Институт психиатрии имени Сербского. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к медицинским кругам.

Ремесло действительно находится в институте сказал источник

Сергей Бадамшин, адвокат блогера, также подтвердил пребывание своего подзащитного в Институте Сербского, но отказался разъяснять причины и правовые основания.

Ремесло 17 июля задержали по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти).