Сбежавшего из РФ Бабченко разыскивают за уклонение от обязанностей иноагента

Покинувшего Россию журналиста Бабченко объявили в розыск Сбежавшего из РФ Бабченко разыскивают за уклонение от обязанностей иноагента

Москва17 июн Вести.Министерство внутренних дел России объявило в розыск уехавшего из страны журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в злостном игнорировании правил деятельности иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации указывается, что розыскные мероприятия инициированы в рамках расследования уголовного дела против публициста, который покинул Россию и в настоящее время скрывается за границей.

Журналисту инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения установленных законом обязанностей для лиц, признанных иностранными агентами).

По данным агентства, сведения о розыске Бабченко также подтверждаются обновлением официальной базы данных МВД России, где была опубликована соответствующая информационная карточка. Конкретная статья УК не уточняется.

Ранее в отношении Бабченко завели уголовное дело в Москве.