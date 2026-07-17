Имя иноагента Антона Барбашина появилось в базе розыска МВД

Иноагент Антон Барбашин объявлен в розыск Имя иноагента Антона Барбашина появилось в базе розыска МВД

Москва17 июл Вести.В базе розыска МВД РФ появилось имя политолога Антона Барбашина (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на ведомство.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК говорится в карточке Барбашина в базе розыска

Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивают политолога, не указана.

Минюст РФ внес Барбашина в реестр иноагентов в январе 2025 года.

В соцсетях Барбашин указал, что является редакционным директором журнала Riddle Russia. В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в РФ литовского издания Riddle, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.