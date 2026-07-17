Москва17 июлВести.В базе розыска МВД РФ появилось имя политолога Антона Барбашина (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на ведомство.
Основание для розыска: разыскивается по статье УКговорится в карточке Барбашина в базе розыска
Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивают политолога, не указана.
Минюст РФ внес Барбашина в реестр иноагентов в январе 2025 года.
В соцсетях Барбашин указал, что является редакционным директором журнала Riddle Russia. В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в РФ литовского издания Riddle, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.