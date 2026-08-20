МВД объявило в розыск немецкого журналиста, задавшего вопрос об убийстве русских Немецкий журналист, задавший вопрос об убийстве русских, объявлен в розыск

Москва20 авг Вести.МВД России объявило в международный розыск немецкого журналиста, корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, следует из базы данных ведомства.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК сказано в карточке Мартенса

8 августа на пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде журналист FAZ Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". После этого в интернете была создана петиция с призывом уволить его.

По данным СМИ, в России 15 августа в отношении журналиста была возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). В случае подтверждения вины фигуранту грозит до шести лет колонии.