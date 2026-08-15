ТАСС: против журналиста FAZ Мартенса в России завели уголовное дело

В РФ возбудили уголовное дело на журналиста FAZ после его высказываний о русских ТАСС: против журналиста FAZ Мартенса в России завели уголовное дело

Москва15 авг Вести.В России завели уголовное дело на журналиста немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса после высказываний об "убийстве русских". Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в настоящее время решается вопрос об объявлении журналиста в международный розыск и избрании ему меры пресечения заочно.

В отношении Мартенса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ [возбуждение ненависти или вражды] сказал собеседник

На пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь Украине "убить больше русских солдат".

Пресс-служба российского посольства в ФРГ сообщила, что РФ намерена рассмотреть возможность использования правовых механизмов в отношении Мартенса.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ждет от Сербии реакции на вопрос журналиста об "убийстве русских".