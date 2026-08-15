Москва15 авгВести.В России завели уголовное дело на журналиста немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса после высказываний об "убийстве русских". Об этом сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, в настоящее время решается вопрос об объявлении журналиста в международный розыск и избрании ему меры пресечения заочно.
В отношении Мартенса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ [возбуждение ненависти или вражды]сказал собеседник
На пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь Украине "убить больше русских солдат".
Пресс-служба российского посольства в ФРГ сообщила, что РФ намерена рассмотреть возможность использования правовых механизмов в отношении Мартенса.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ждет от Сербии реакции на вопрос журналиста об "убийстве русских".