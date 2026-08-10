Москва10 авг Вести.Вопрос журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о "помощи европейцев в убийстве русских" - вопиющее подстрекательство к насилию в отношении российских граждан. Такое заявление РИА Новости сделали в российском посольстве в Белграде.

Вопрос журналиста был задан на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и приехавшего в сербскую столицу Владимира Зеленского.

Глубокое возмущение, охватившее российское и сербское общество, – совершенно естественная и оправданная реакция подчеркнули российские дипломаты

В заявлении российского диппредставительства в Сербии подчеркивается, что выходка Мартенса особо аморальна, потому что произошла в Белграде. Этот город по сей день хранит память о зверствах немецко-фашистских оккупантов и их пособников, совершенных в годы Второй мировой войны. Среди них геноцид как народов СССР, так и сербов, евреев и цыган на территории Югославии.

Сегодня, когда мы наблюдаем стремительную ремилитаризацию Германии, подобная риторика из уст немецкого журналиста, к тому же внука нацистского офицера, представляет собой прямую угрозу россиянам и призыв к совершению противоправных действий отмечается в обращении дипмиссии

В законодательствах России, Сербии и ФРГ есть положения, предусматривающие уголовную ответственность за подобные деяния. Российские дипломаты рассчитывают, что действиям Михаэля Мартенса будет дана соответствующая правовая оценка.

В ФРГ создали петицию с призывом уволить журналиста FAZ за слова о русских. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мартенса "коричневым пропагандистом" и напомнила о нацистском прошлом его деда.