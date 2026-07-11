Захарова: антироссийский "бенефис" Стефанчука в Сербии остался без ответа

РФ сожалеет, что Сербия не отреагировала на антироссийский "бенефис" Стефанчука Захарова: антироссийский "бенефис" Стефанчука в Сербии остался без ответа

Москва11 июл Вести.Россия сожалеет, что Сербия не отреагировала на антироссийские выпады спикера Рады Руслана Стефанчука на конференции в Белграде, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что Стефанчук на конференции в Белграде "максимально злоупотребил" площадкой, сделал русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия, превратив его в "антироссийский "бенефис".

К сожалению, вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к Владимиру Зеленскому деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов заявила Захарова

Она подчеркнула, что общественность дружественной Сербии хорошо знает, что власти в Киеве последовательно уничтожают "историю, культуру и жителей собственной страны по заказу своих европейских хозяев".

Первая конференция председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз проходила в Белграде 7-8 июля. Стефанчук выступил на мероприятии с резкой критикой России и её руководства. Его заявления вызвали в Сербии политический скандал.