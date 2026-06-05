МИД РФ: Сербию толкают к разрыву с Россией, но вопрос в желании противостоять

Сербию бесцеремонно втягивают в конфронтацию с РФ, заявила Захарова МИД РФ: Сербию толкают к разрыву с Россией, но вопрос в желании противостоять

Москва5 июн Вести.Сербию настойчиво и бесцеремонно втягивают в конфронтацию с Россией, однако республика сопротивляется. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответила на вопрос о возможном введении Белградом визового режима для россиян.

Она напомнила о недавних заявлениях президента Сербии Александара Вучича, который публично опроверг наличие подобных планов. Захарова подчеркнула, что давление на Сербию направлено не только против России, но и против нее самой.

Мы видим, как по сути Сербию бесконечно втягивают в конфронтацию с Россией. Делают это с нажимом, делают это бесцеремонно сказала дипломат

Однако, по ее словам, ключевой вопрос заключается в том, насколько сама республика готова сопротивляться такому давлению, поскольку речь идет в первую очередь о ее собственных интересах.

Ранее Захарова обратила внимание на тонкости отношений Запада и Армении. По ее словам, западные страны в основном руководствуются логикой "отбирать и грабить".