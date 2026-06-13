Москва13 июнВести.НАТО и Евросоюз пытаются отсечь любые коммуникации сербов с Россией, заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
По его словам, которые приводит ТАСС, Евросоюз буквально окружил Сербию и Республику Сербскую.
Мы становимся изолированным островом, которому они (НАТО и ЕС) с легкостью могут отсечь любые коммуникациисказал Додик
Политик подчеркнул, что страны-участницы Евросоюза пытаются втянуть в объединение Черногорию и Албанию. Он предположил, что этот процесс будет ускоряться.
Пятого июня официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Сербию настойчиво и бесцеремонно втягивают в конфронтацию с Россией, однако республика сопротивляется.