Додик заявил о намерении Запада минимизировать коммуникации сербов с РФ Додик: Запад пытается минимизировать коммуникации сербов с Россией

Москва13 июн Вести.НАТО и Евросоюз пытаются отсечь любые коммуникации сербов с Россией, заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

По его словам, которые приводит ТАСС, Евросоюз буквально окружил Сербию и Республику Сербскую.

Мы становимся изолированным островом, которому они (НАТО и ЕС) с легкостью могут отсечь любые коммуникации сказал Додик

Политик подчеркнул, что страны-участницы Евросоюза пытаются втянуть в объединение Черногорию и Албанию. Он предположил, что этот процесс будет ускоряться.

Пятого июня официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Сербию настойчиво и бесцеремонно втягивают в конфронтацию с Россией, однако республика сопротивляется.