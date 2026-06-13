Додик заявил о желании Запада "растворить" Республику Сербскую Додик: Запад хочет "растворить" Республику Сербскую, чтобы не раздражала

Москва13 июн Вести.Запад хочет упразднить и фактически "растворить" Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины), чтобы она перестала раздражать Брюссель. Об этом заявил председатель ведущей политической партии страны "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

О том, что европейцы делают все для этого Додик заявил в интервью ТАСС.

Они (европейцы. — Прим. Ред.) хотят, чтобы Республика Сербская была упразднена и фактически растворена. Они делают для этого все. Мы раздражаем Брюссель сказал Додик

Также он заявил, что НАТО и Евросоюз пытаются отсечь любые коммуникации сербов с Россией. Как заметил Додик, ЕС буквально окружил Сербию и Республику Сербскую. Политик добавил, что страны-участницы Европейского союза пытаются втянуть в объединение Черногорию и Албанию. Этот процесс, по его предположению, будет ускоряться.