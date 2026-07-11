Додик ожидает пересмотра Евросоюзом своей политики в отношении России Додик предрек Брюсселю пересмотр антироссийской политики из-за энергозависимости

Москва11 июл Вести.Председатель правящей в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в интервью РИА Новости выразил убеждение в неизбежности коррекции европейской политики в отношении России, так как Евросоюз критически зависит от российских энергоресурсов.

Политик отметил, что европейский континент не может функционировать без поставок энергии из России.

Он полагает, что политические элиты Европы приняли курс, предложенный экс-президентом США Джо Байденом, который предусматривал изоляцию России. Однако именно эта политика привела к возникновению энергетического кризиса.

Додик предположил, что Евросоюз будет вынужден пересмотреть свои текущие подходы и стратегию.

Ранее Додик предрек Европе усугубление раскола после завершения украинского конфликта.