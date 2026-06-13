Москва13 июнВести.Большинство граждан Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) на референдуме проголосуют против присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил лидер партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в интервью ТАСС.
По словам Додика, отсутствие расположения жителей Республики Сербской к евроинтеграции вызывает у Брюсселя раздражение.
Но это и есть результат их провальной политики, нацеленной прежде всего на поддержку мусульман бошняков в Боснии и Герцеговине, а не на объективностьподчеркнул он
Ранее Додик заявил, что европолитики потеряли все, что могли, даже свою экономику. По его словам, Европе нужно идти за энергоносителями и рынком в Россию.