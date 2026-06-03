Москва3 июн Вести.Коллективный Запад пытается аккуратно втянуть Сербию в Североатлантический альянс, чтобы минимизировать присутствие России в регионе. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат отметил, что Альянс действует по-своему и очень аккуратно, исходя из "вполне очевидной предпосылки".

НАТО исходит из вполне очевидной предпосылки, которая сводится к антинатовским настроениям здесь, в Сербии, по итогам агрессии 1999 года. Поэтому НАТО ведет линию, если можно так сказать – обволакивания и постепенного втягивания Сербии таким ласковым путем в свою орбиту… У Брюсселя, у коллективного Запада стоит задача втянуть Сербию в НАТО и, в конце концов, рано или поздно обеспечить членство Сербии в НАТО… Для Запада это гарантия того, что участие России, присутствие России в этой стране, в этом регионе будет минимальным